В Казахстане планируют запустить единую цифровую платформу аналитики данных для усиления борьбы с теневой экономикой. Об этом стало известно по итогам совещания в правительстве с участием министра национальной экономики Серик Жумангариин, сообщает LS.
По данным правительства, по итогам 2024 года доля теневой экономики в валовом внутреннем продукте страны заметно сократилась. В частности, во внутренней торговле уровень теневого оборота снизился с 3,54% до 2,97%, в сфере образования — с 1,52% до 1,1%, в сельском хозяйстве — с 1,88% до 1,73%. В целом доля теневой экономики в ВВП Казахстана по итогам года уменьшилась до 16,71%.
Итоговую оценку показателей за 2025 год в правительстве планируют подвести в августе.
Для дальнейшего сокращения серых схем власти намерены создать цифровую аналитическую платформу на базе Smart Data Finance. В системе будут применяться инструменты искусственного интеллекта для сбора, обработки и анализа данных.
В кабмине отметили, что новая платформа позволит сопоставлять информацию из налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых баз, выявлять наиболее уязвимые участки экономики, подверженные использованию теневых механизмов, а также отслеживать их перемещение между секторами.
