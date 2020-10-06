Атамбаева освободили, «Белый дом» горел — 11 главных событий за ночь в Бишкеке

Взрывы светошумовых гранат были слышны на улицах Бишкека всю ночь, а воздух в городе наполнился запахом слезоточивого газа, сообщает zakon.kz.

Журналисты Sputnik всю ночь освещали события, которые происходили в городе. Митинг, который устроили недовольные результатами парламентских выборов, вечером вылился в столкновения с милицией. «Белый дом» перешел в руки оппозиционеров, а бывший президент Алмазбек Атамбаев был освобожден.

1. Конфликт стал накаляться ближе к 8 часам вечера: митингующие начали штурмовать ворота «Белого дома», люди залезали на забор, в сторону здания летели камни.

2. В этот момент на площади появился «спецназ». Силовики сумели отогнать протестующих с площади «Ала-Тоо» светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, однако те не собирались надолго сдавать позиции.

3. Несколько крупных политиков были ранены. Так от резиновой пули пострадал лидер партии «Ата Мекен» Жанар Акаев, ранения получил и кандидат в депутаты от «Мекен ынтымагы» Темирбек Асанбеков.

4. Напряженные столкновения между силовиками и протестующими длились несколько часов. В больницы массово привозили раненых. Всего пострадало 590 человек, один умер от полученных ран, 13 в реанимации.

5. Переломный момент наступил лишь к трем часам утра: «Белый дом» был в руках митингующих, а силовиков к тому времени не было видно.

6. Ближе к 4 утра часть митингующих направились к зданию ГКНБ, они потребовали освободить бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Был снесен забор ведомства.

7. Спустя полчаса переговоров бывший лидер страны оказался в окружении сторонников.

8. В семь утра из окон «Белого дома», который к тому времени перешел в руки оппозиционеров, повалил дым.

9. В 7.30 стало известно об освобождении бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего депутата Равшана Жээнбекова.

10. Сейчас на площади около 1500 митингующих, «Белый дом» потушили, а волонтеры помогают убирать мусор и камни.

11. Ближе к девяти утра пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева выступила с заявлением, что президент Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию.

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