Прогноз для Казахстана на 30–31 октября представили синоптики Казгидромета. В ближайшие дни Казахстан окажется под влиянием атлантического циклона: на большей части страны пройдут дожди и усилится ветер. Без осадков сохранится лишь 30 октября — на севере и в центре, а также 30–31 октября — на востоке республики.
В южных регионах с прохождением фронтов также ожидаются дожди, в горных районах ночью возможны дождь и снег. По республике в ночные и утренние часы — туманы .
Температурный фон днём будет постепенно понижаться:
- Запад: +5…+10 °C
- Север, центр: +2…+10 °C
- Юг, юго-восток: +8…+17 °C
- Восток: +8…+18 °C
Синоптики рекомендуют учитывать ухудшение видимости из-за тумана и скользкие участки дорог в ночные и утренние часы.
