Атлантический циклон идёт на Казахстан

Прогноз для Казахстана на 30–31 октября представили синоптики Казгидромета.  В ближайшие дни Казахстан окажется под влиянием атлантического циклона: на большей части страны пройдут дожди и усилится ветер. Без осадков сохранится лишь 30 октября — на севере и в центре, а также 30–31 октября — на востоке республики.

В южных регионах с прохождением фронтов также ожидаются дожди, в горных районах ночью возможны дождь и снег. По республике в ночные и утренние часы — туманы .

Температурный фон днём будет постепенно понижаться:

  • Запад: +5…+10 °C
  • Север, центр: +2…+10 °C
  • Юг, юго-восток: +8…+17 °C
  • Восток: +8…+18 °C

Синоптики рекомендуют учитывать ухудшение видимости из-за тумана и скользкие участки дорог в ночные и утренние часы.



