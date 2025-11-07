Под влиянием атлантического циклона на большей части страны ожидается неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде дождя и снега, местами возможны туманы, гололёд и усиление ветра с низовой метелью. Без осадков сохранится погода лишь на юге и юго-востоке РК.

Температурный фон днём:

Запад : +5…+15 °C

: +5…+15 °C Северо-запад : 0…+10 °C

: 0…+10 °C Север, центр и восток : −3…+2 °C

: −3…+2 °C Юг и юго-восток: +5…+15 °C

Синоптики предупреждают об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана и о гололёде. В ветреных районах возможна низовая метель. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и заранее менять шины на зимние; пешеходам — быть осторожными на скользких участках и выбирать светлую или светоотражающую одежду в тёмное время суток.

С 15 ноября: очередь на жильё — правила ужесточают С 15 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу обновлённые требования для постановки граждан...

Досье на каждого налогоплательщика хотят сформировать в РК На брифинге в СЦК вице-министр финансов Асет Турысов рассказал о цифровых решениях, которые внедряются в...