Под влиянием атлантического циклона на большей части страны ожидается неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде дождя и снега, местами возможны туманы, гололёд и усиление ветра с низовой метелью. Без осадков сохранится погода лишь на юге и юго-востоке РК.
Температурный фон днём:
- Запад: +5…+15 °C
- Северо-запад: 0…+10 °C
- Север, центр и восток: −3…+2 °C
- Юг и юго-восток: +5…+15 °C
Синоптики предупреждают об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана и о гололёде. В ветреных районах возможна низовая метель. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и заранее менять шины на зимние; пешеходам — быть осторожными на скользких участках и выбирать светлую или светоотражающую одежду в тёмное время суток.
Жаңалықтар - 06.11.25
