Атлантический циклон охватит страну. Прогноз погоды на 20-22 ноября

20-21 ноября Северо-Западный холодный антициклон сохранит свое влияние на восточную половину республики, ожидается погода без осадков.
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Тем временем, западная половина страны окажется под воздействием очередного Атлантического циклона, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.
22 ноября, смещаясь с запада на восток, ложбина Атлантического циклона охватит большую часть страны, в связи с чем ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололед, порывистый ветер, в северной половине с метелью.
На западе основной фон температуры воздуха составит ночью 2 мороза-5 тепла, днем 0-10 тепла.
Ослабление морозов и повышение температуры воздуха ожидается
- на северо-западе, севере страны ночью от 6-16 до 0-9 мороза, днем 0-9 мороза,
- на востоке и в центре республики ночью от 18-28 до 0-10 мороза, днем от 5-15 мороза до 5 мороза-3 тепла,
- в южных регионах ночью от 5-15 мороза до 5 мороза-3 тепла, днем от 0-10 до 5-15 тепла.
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