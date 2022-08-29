Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о Международном дне действий против ядерных испытаний, передает Tengrinews.kz.

«Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности», — написал Президент в своем Twitter-аккаунте.

В 2021 году Казахстан отмечал юбилейную дату — 30 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

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