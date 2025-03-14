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Аттестация казахстанских педагогов. Что важно знать?

— Сегодня, 12:16
Изображение для новости: Аттестация казахстанских педагогов. Что важно знать?

Фото pixabay.com

В Казахстане автоматизируется процесс аттестации педагогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК. 

С 1 января 2025 года началось поэтапное внедрение Национальной платформы непрерывного профессионального развития педагога «Ұстаз», которая позволяет автоматизировать процесс аттестации и сделать его более прозрачным.

На данный момент на платформе проходит первый этап аттестации педагогов, претендующих на присвоение или подтверждение квалификационных категорий «педагог-модератор» и «педагог-эксперт».

В 2025 году аттестацию через платформу пройдут около 150 тысяч казахстанских педагогов.



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