В Казахстане автоматизируется процесс аттестации педагогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

С 1 января 2025 года началось поэтапное внедрение Национальной платформы непрерывного профессионального развития педагога «Ұстаз», которая позволяет автоматизировать процесс аттестации и сделать его более прозрачным.

На данный момент на платформе проходит первый этап аттестации педагогов, претендующих на присвоение или подтверждение квалификационных категорий «педагог-модератор» и «педагог-эксперт».

В 2025 году аттестацию через платформу пройдут около 150 тысяч казахстанских педагогов.

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