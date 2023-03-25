Аттестацию на предмет безопасности будут проходить казахстанские школы

В Министерстве просвещения Казахстана поделились планами по усилению мер безопасности в организациях образования, передает МИА «Казинформ».

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«Для усиления мер по безопасности в школах по итогам мониторинга планируется следующее: усилить вопросы контрольно-пропускного режима, определить четкие требования к охранникам в рамках договора, развивать систему аттестации организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности», — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

Как считают в Минпросвещения, подобная аттестация позволит охватить не только вопросы технического характера, но и выработку практических знаний и их применение в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, утром 13 февраля в школе 4 Петропавловска произошло нападение на учеников. Девятиклассник пронес в учебное заведение топор и кухонный нож, после чего ранил двух учеников. Позже стало известно, что он состоял на учете в психдиспансере.

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