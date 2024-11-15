Аттракционы в Костанае прошли проверку и открыты для посетителей

В Костанае завершили плановую проверку аттракционов в городском парке культуры и отдыха. После технического освидетельствования все объекты признаны безопасными и доступны для посетителей.

Как отмечают специалисты, такие проверки проводятся ежегодно перед началом сезона. Они включают динамические и статические испытания с использованием нагрузки. Например, на одном из популярных аттракционов — «Осьминоге» — тестирование проводилось с грузами весом около 70 килограммов.

Всего в парке насчитывается 17 аттракционов. В проверке участвуют представители местных исполнительных органов, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты технического контроля. Они оценивают состояние оборудования и выявляют возможные неисправности.

По словам руководителя департамента комитета технического регулирования и метрологии по Костанайской области Нургуль Шодорова , особое внимание уделяется информированию посетителей.

«Основные требования — чтобы информация по ограничениям по весу, росту и другим параметрам была открыта для посетителей», — отметила она.

Также уточняется, что часть аттракционов эксплуатируется уже десятки лет, поэтому их техническое обслуживание проводится регулярно, а отдельные элементы, в том числе колеса обозрения, ежегодно проходят дополнительную проверку в Алматы.

Грозовой фронт надвигается на Костанай В Костанайской области прогнозируется неустойчивая погода. Ночью и утром на западе и севере региона ожидаются...

Студентов Костаная предупредили о новой волне мошенничества В Костанае полиция провела встречу со студентами Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтұрсынұлы, где рассказала...

Казахстанцев ждут новые тарифы: что изменится в мае С мая 2026 года в Казахстане продолжится обновление услуг мобильной связи, интернета и телевидения. Операторы...