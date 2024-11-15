Аттракционы в Костанае прошли проверку и открыты для посетителей

В Костанае завершили плановую проверку аттракционов в городском парке культуры и отдыха. После технического освидетельствования все объекты признаны безопасными и доступны для посетителей.
Как отмечают специалисты, такие проверки проводятся ежегодно перед началом сезона. Они включают динамические и статические испытания с использованием нагрузки. Например, на одном из популярных аттракционов — «Осьминоге» — тестирование проводилось с грузами весом около 70 килограммов.
Всего в парке насчитывается 17 аттракционов. В проверке участвуют представители местных исполнительных органов, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты технического контроля. Они оценивают состояние оборудования и выявляют возможные неисправности.
По словам руководителя департамента комитета технического регулирования и метрологии по Костанайской области Нургуль Шодорова , особое внимание уделяется информированию посетителей.
«Основные требования — чтобы информация по ограничениям по весу, росту и другим параметрам была открыта для посетителей», — отметила она.
Также уточняется, что часть аттракционов эксплуатируется уже десятки лет, поэтому их техническое обслуживание проводится регулярно, а отдельные элементы, в том числе колеса обозрения, ежегодно проходят дополнительную проверку в Алматы.
