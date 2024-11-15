Грозовой фронт надвигается на Костанай

В Костанайской области прогнозируется неустойчивая погода. Ночью и утром на западе и севере региона ожидаются дождь и гроза.
Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5–10 градусов тепла, на востоке области — до 2 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов, на юге — до +23.
В Костанае ожидается переменная облачность. Ночью и утром также возможны дождь и гроза.
Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью — 6–8 градусов тепла, днём — 17–19.
