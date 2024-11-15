Массовый снос вокзалов начнется в Казахстане

В Казахстане планируют демонтировать десятки старых железнодорожных вокзалов и построить новые. Об этом сообщили в Қазақстан темір жолы, передает lsm.kz
Часть зданий признали аварийными
По итогам технических обследований выяснилось, что ряд вокзалов находится в неудовлетворительном состоянии и не подлежит дальнейшей эксплуатации. В связи с этим принято решение о сносе 37 станций и строительстве новых объектов на их месте.
Под снос — десятки станций
В список попали, в том числе: Аягоз, Дегелен, Жарма, Ерейментау, Атбасар, Аршалы, Есиль, Семей, Шамалган, Сарыагаш, Бейнеу, Мангистау и другие.
Масштабная модернизация
Всего программа обновления охватывает 125 вокзалов по стране. Большинство из них эксплуатируется десятилетиями и имеет высокий уровень износа.
По ряду объектов уже завершены проектные работы, и они находятся на финальной стадии подготовки к вводу.
Реконструкция сложнее строительства
В КТЖ отмечают, что модернизация действующих вокзалов — более сложный процесс, чем строительство с нуля. Работы ведутся без остановки пассажиропотока, с усилением конструкций и обновлением инженерных сетей.
Часто в ходе ремонта выявляются дополнительные проблемы, что влияет на сроки реализации.
Упор на доступность
Особое внимание уделяется созданию условий для маломобильных граждан. На вокзалах предусмотрены пандусы, лифты, подъемные платформы, тактильная навигация, а также адаптированные кассы и санитарные помещения.
Работы без остановки движения
В период строительства будут применяться временные решения, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание пассажиров.
В компании подчеркнули, что реализация программы идет поэтапно — с учетом приоритетности объектов и пассажиропотока.
