Отключения начинаются. Костанайцы останутся без горячей воды

С 29 апреля в Костанае начнутся работы по капитальному ремонту тепловой сети по улице Майлина. Об этом сообщили в ГКП «КТЭК».
Где отключат горячую воду
В связи с проведением работ временно будет приостановлено горячее водоснабжение в ряде многоквартирных домов. Ограничения коснутся:
— ул. Майлина, 83 и 85
— ул. С. Нурмагамбетова, 92
Всего отключение затронет 120 квартир.
Сроки завершения работ
По информации предприятия, завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды планируется до 8 мая 2026 года, до 17:00.
При этом специалисты отмечают, что будут стремиться завершить работы раньше установленного срока.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
