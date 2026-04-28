Отключения начинаются. Костанайцы останутся без горячей воды

— Сегодня, 12:30
вода

pixabay.com

С 29 апреля в Костанае начнутся работы по капитальному ремонту тепловой сети по улице Майлина. Об этом сообщили в ГКП «КТЭК».

Где отключат горячую воду

В связи с проведением работ временно будет приостановлено горячее водоснабжение в ряде многоквартирных домов. Ограничения коснутся:

— ул. Майлина, 83 и 85
— ул. С. Нурмагамбетова, 92

Всего отключение затронет 120 квартир.

Сроки завершения работ

По информации предприятия, завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды планируется до 8 мая 2026 года, до 17:00.

При этом специалисты отмечают, что будут стремиться завершить работы раньше установленного срока.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



