Отключения начинаются. Костанайцы останутся без горячей воды

С 29 апреля в Костанае начнутся работы по капитальному ремонту тепловой сети по улице Майлина. Об этом сообщили в ГКП «КТЭК».

Где отключат горячую воду

В связи с проведением работ временно будет приостановлено горячее водоснабжение в ряде многоквартирных домов. Ограничения коснутся:

— ул. Майлина, 83 и 85

— ул. С. Нурмагамбетова, 92

Всего отключение затронет 120 квартир.

Читайте также: Без горячей воды всё лето: Костанай готовится к масштабному ремонту

Сроки завершения работ

По информации предприятия, завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды планируется до 8 мая 2026 года, до 17:00.

При этом специалисты отмечают, что будут стремиться завершить работы раньше установленного срока.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Массовый снос вокзалов начнется в Казахстане В Казахстане планируют демонтировать десятки старых железнодорожных вокзалов и построить новые. Об этом сообщили в...

Границу в РК будет контролировать ИИ О внедрении новых цифровых решений в транспортной отрасли сообщил министр Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства....