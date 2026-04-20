USD 469.52 EUR 553.75 RUB 6.15

Без горячей воды всё лето: Костанай готовится к масштабному ремонту

— Сегодня, 12:32
Сгенерировано ИИ

В Костанае в ближайшее время начнется масштабная реконструкция тепловых сетей. Работы стартуют после завершения гидравлических испытаний — ориентировочно в первой половине мая. Об этом сообщил директор ГКП «КТЭК» Азамат Аужанов.

По его словам, в городе также планируется расширение возможностей управления теплоисточниками, оснащенными системами телеметрии.
«Это создаст условия для дальнейшей автоматизации процессов и постепенного оптимизирования численности обслуживающего персонала с ожидаемым экономическим эффектом», — отметил руководитель предприятия.

Какие улицы попадут под реконструкцию

В рамках программы предусмотрено обновление сразу нескольких участков тепломагистралей:

  • по улице Дощанова — от Чехова до Мауленова (одногодичный проект)
  • по улице Мауленова — от кольца в сторону улицы Уральская (двухгодичный проект)
  • по улице Тәуелсіздік — от Бородина до Баймагамбетова (двухгодичный проект)
  • по улице Тәуелсіздік — от Темирбаева до Бородина (одногодичный проект)

Отмечается, что подрядчик приступит к демонтажным работам только после подтверждения наличия всех необходимых материалов и ресурсов. Это связано с высокой транспортной значимостью указанных улиц.

Ограничения для жителей

Срок выполнения работ запланирован с мая по сентябрь. В этот период под ограничение подачи горячего водоснабжения попадут 224 многоквартирных жилых дома.

В «КТЭК» просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, подчеркивая, что меры являются вынужденными.

Ожидаемый эффект

По итогам реализации проектов планируется снизить уровень износа тепловых сетей с 59,9% до 56,7%. Это позволит приблизить инфраструктуру к так называемой «зеленой зоне» по уровню технического состояния и эксплуатационных характеристик.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.