Без горячей воды всё лето: Костанай готовится к масштабному ремонту

В Костанае в ближайшее время начнется масштабная реконструкция тепловых сетей. Работы стартуют после завершения гидравлических испытаний — ориентировочно в первой половине мая. Об этом сообщил директор ГКП «КТЭК» Азамат Аужанов.
По его словам, в городе также планируется расширение возможностей управления теплоисточниками, оснащенными системами телеметрии.
«Это создаст условия для дальнейшей автоматизации процессов и постепенного оптимизирования численности обслуживающего персонала с ожидаемым экономическим эффектом», — отметил руководитель предприятия.
Какие улицы попадут под реконструкцию
В рамках программы предусмотрено обновление сразу нескольких участков тепломагистралей:
- по улице Дощанова — от Чехова до Мауленова (одногодичный проект)
- по улице Мауленова — от кольца в сторону улицы Уральская (двухгодичный проект)
- по улице Тәуелсіздік — от Бородина до Баймагамбетова (двухгодичный проект)
- по улице Тәуелсіздік — от Темирбаева до Бородина (одногодичный проект)
Отмечается, что подрядчик приступит к демонтажным работам только после подтверждения наличия всех необходимых материалов и ресурсов. Это связано с высокой транспортной значимостью указанных улиц.
Ограничения для жителей
Срок выполнения работ запланирован с мая по сентябрь. В этот период под ограничение подачи горячего водоснабжения попадут 224 многоквартирных жилых дома.
В «КТЭК» просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, подчеркивая, что меры являются вынужденными.
Ожидаемый эффект
По итогам реализации проектов планируется снизить уровень износа тепловых сетей с 59,9% до 56,7%. Это позволит приблизить инфраструктуру к так называемой «зеленой зоне» по уровню технического состояния и эксплуатационных характеристик.
