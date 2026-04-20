Жундубаев о воде в «Тарелочке»: запах хлора — не опасен, альтернативы пока нет

В Костанае жители пожаловались на качество воды в водоёме «Тарелочка» — по их словам, ощущается запах хлора, что вызывает опасения за безопасность. Ситуацию прокомментировал Марат Жундубаев.
По словам акима, он лично изучил вопрос и отметил, что хлор не представляет серьёзной угрозы.
«Хлор со временем выветривается. Насколько мне известно, он распадается и не наносит значительного вреда», — пояснил глава города.
Жундубаев подчеркнул, что на данный момент альтернативных источников воды для «Тарелочки» нет, поэтому полностью отказаться от использования текущего ресурса невозможно.
Вместе с тем в городе уже прорабатывают решение проблемы. В отделе ЖКХ разрабатывается проект по установке скважин, которые будут подпитывать водоём. Предполагается, что они расположатся рядом с «Тарелочкой».
Проект находится на стадии подготовки — впереди согласования и дальнейшая реализация.
