USD 460.8 EUR 541.21 RUB 6.13

Жундубаев о воде в «Тарелочке»: запах хлора — не опасен, альтернативы пока нет

— Сегодня, 10:30
Кадр из видео акимата Костаная

В Костанае жители пожаловались на качество воды в водоёме «Тарелочка» — по их словам, ощущается запах хлора, что вызывает опасения за безопасность. Ситуацию прокомментировал Марат Жундубаев.

По словам акима, он лично изучил вопрос и отметил, что хлор не представляет серьёзной угрозы.

«Хлор со временем выветривается. Насколько мне известно, он распадается и не наносит значительного вреда», — пояснил глава города.

Жундубаев подчеркнул, что на данный момент альтернативных источников воды для «Тарелочки» нет, поэтому полностью отказаться от использования текущего ресурса невозможно.

Вместе с тем в городе уже прорабатывают решение проблемы. В отделе ЖКХ разрабатывается проект по установке скважин, которые будут подпитывать водоём. Предполагается, что они расположатся рядом с «Тарелочкой».

Проект находится на стадии подготовки — впереди согласования и дальнейшая реализация.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.