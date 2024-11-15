Президент РК подписал несколько законов

Президент Касым-Жомарт Токаев 27 апреля 2026 года подписал два закона, касающихся радиационной безопасности и развития зелёной энергетики, передает zakon.kz

Первый документ — о ратификации соглашения стран СНГ по обмену данными мониторинга радиационной обстановки. Его цель — усилить взаимодействие между государствами и повысить уровень ядерной и радиационной безопасности за счёт регулярного обмена, анализа и прогнозирования информации.

Соглашение предусматривает:

— системный обмен данными мониторинга;

— обеспечение достоверности передаваемой информации;

— оперативное уведомление в случае сбоев или невозможности передачи данных;

— использование информации исключительно в рамках договорённостей.

При этом документ распространяется только на данные государственной системы мониторинга и не затрагивает объекты атомной энергетики. Также планируется утвердить единые правила обмена данными — с чёткими форматами, сроками хранения и перечнем передаваемой информации.

Второй закон касается ратификации соглашения о стратегическом партнёрстве в сфере зелёной энергетики между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области чистой энергии, включая реализацию совместных проектов по производству и экспорту экологически чистого водорода и аммиака, а также создание условий для надёжной передачи возобновляемой электроэнергии между странами.

