Казахстанцев предупреждают о новой схеме кражи денег

В Казахстане выявлен новый вид интернет-мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Как работает схема
По данным МВД, в социальных сетях распространяется видеоролик, созданный с применением технологии дипфейк. В нем используется образ руководителя одного из банков.
В видео говорится о якобы существующей инвестиционной платформе «Halyk+», через которую пользователям обещают крупные выплаты.
Платформа — фейк
В ведомстве официально заявили, что такая платформа не существует.
«Распространяемая информация является ложной и направлена на введение граждан в заблуждение», — сообщили в пресс-службе МВД.
Как защититься
Полицейские напоминают, что любые предложения вложить деньги через неизвестные онлайн-платформы несут высокий риск мошенничества.
Гражданам рекомендуют:
— не доверять сомнительным видео и публикациям
— не переходить по неизвестным ссылкам
— не передавать персональные данные
— проверять информацию только через официальные источники
Куда обращаться
В случае, если вы столкнулись с подобными материалами или стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.
