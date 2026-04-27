Казахстанцев предупреждают о новой схеме кражи денег

В Казахстане выявлен новый вид интернет-мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как работает схема

По данным МВД, в социальных сетях распространяется видеоролик, созданный с применением технологии дипфейк. В нем используется образ руководителя одного из банков.

В видео говорится о якобы существующей инвестиционной платформе «Halyk+», через которую пользователям обещают крупные выплаты.

Платформа — фейк

В ведомстве официально заявили, что такая платформа не существует.

«Распространяемая информация является ложной и направлена на введение граждан в заблуждение», — сообщили в пресс-службе МВД.

Как защититься

Полицейские напоминают, что любые предложения вложить деньги через неизвестные онлайн-платформы несут высокий риск мошенничества.

Гражданам рекомендуют:

— не доверять сомнительным видео и публикациям

— не переходить по неизвестным ссылкам

— не передавать персональные данные

— проверять информацию только через официальные источники

Куда обращаться

В случае, если вы столкнулись с подобными материалами или стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

