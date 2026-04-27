Избили и остались на свободе: в Костанайской области ужесточили приговор

Костанайским прокурорам удалось добиться пересмотра приговора по делу о жестоком избиении. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на человека и нанесли ему тяжелые травмы.

Жестокое избиение

Инцидент произошел в одном из районов области. Нападавшие избили потерпевшего, сломав ему рёбра и повредив лёгкие.

Мягкий приговор вызвал протест

Несмотря на тяжесть преступления, суд первой инстанции назначил обвиняемым наказание в виде 6 лет лишения свободы условно. Таким образом, осужденные фактически остались на свободе.

Прокуратура не согласилась с таким решением, посчитав его чрезмерно мягким и не соответствующим тяжести содеянного. Кроме того, было учтено, что мужчины ранее уже привлекались к уголовной и административной ответственности и систематически нарушали общественный порядок в состоянии опьянения.

Наказание ужесточили

По кассационному протесту прокуратуры приговор был пересмотрен. Суд изменил меру наказания на реальное лишение свободы.

В надзорном органе подчеркнули, что принципиальная позиция по таким делам направлена на предупреждение аналогичных преступлений и укрепление общественной безопасности.

Ветеранам по 5 миллионов: как Костанай готовится к 9 мая В Костанае обсудили меры поддержки ветеранов и организацию мероприятий ко Дню Победы. Как сообщил аким...

Заброшенный детсад: костанайцы требуют вернуть его детям Жители домов №13 и 14 в 9-м микрорайоне Костаная бьют тревогу из-за заброшенного детского сада...

Концерты на майские: в Костанае появится новая площадка В Костанае на майские праздники планируют расширить формат городских концертов. Аким города Марат Жундубаев поручил...