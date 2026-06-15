Новый вид спорта: в Костанае могут появиться площадки для падела

В Костанае рассматривают проекты по строительству площадок для падела — популярного вида спорта, который сочетает элементы большого тенниса и сквоша. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.
По его словам, сейчас на рассмотрении находятся два инвестиционных проекта.
«У меня два проекта на рассмотрении — падел. Сейчас это модная тенденция, разновидность тенниса. Мы рассматриваем эти проекты. Хотим разместить такой объект рядом с Триатлон-парком. Реализация будет осуществляться за счет частных инвестиций. Есть два-три инициатора. Поддержку получит тот проект, который окажется наиболее жизнеспособным», — отметил аким.
Триатлон-парк станет спортивным центром
Марат Жундубаев подчеркнул, что в дальнейшем вокруг Триатлон-парка и на его территории планируется развивать спортивную инфраструктуру.
По его словам, парк должен стать полноценной спортивной зоной для жителей города. Здесь уже есть корты для большого тенниса, в планах — площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а также мини-футбольное поле.
«Такие спортивные объекты будут появляться вокруг Триатлон-парка и внутри парка. Он должен быть спортивным. У нас там есть большой теннис, будет большой футбол, волейбол, баскетбол. Все виды спорта, которые есть, плюс мини-футбольное поле», — сказал аким.
Развитие спортивной инфраструктуры планируется осуществлять с привлечением частных инвесторов.
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