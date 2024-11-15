В Костанае ставят границы: застройку «Береке» берут под контроль

В Костанае ужесточают подход к застройке микрорайона Береке. Об этом на совещании заявил аким города Марат Жундубаев, отметив, что район становится все более привлекательным для частных инвесторов.

Застройка без согласования — риск

По словам градоначальника, сегодня нередки случаи, когда компании выкупают земельные участки и планируют строительство без согласования с государственным архитектором.

«Согласие почему нужно? Архитектура же видит, куда город будет расти. Можно или нельзя? Потом создают нам проблемы… кто выкупил землю — потом будете сами за себя отвечать», — подчеркнул аким.

В Береке готовят масштабные проекты

Глава города отметил, что в микрорайоне уже запланированы крупные инфраструктурные изменения. В частности, речь идет о расширении дорог, проведении инженерных сетей и строительстве путепровода.

Новый объект должен обеспечить прямую транспортную связь центральной части Костаная с микрорайонами Береке, Алтын Арман, Северо-Западный и Юбилейный.

Район планируют полностью застроить

По словам акима, в ближайшее время микрорайон Береке планируют полностью завершить с точки зрения жилой застройки.

«Мы должны застроить домами весь микрорайон. Думаю, уже в следующем году… останутся три-четыре участка, и микрорайон будет полностью обустроен», — отметил он.

Уже сейчас в районе построены две школы, ведется строительство частного детского сада, а также предусмотрены участки под поликлинику и другие социальные объекты.

Будут и зоны отдыха

Вместе с тем власти признают, что быстроразвивающемуся району необходимы парки и общественные пространства. Эти вопросы также планируют включить в дальнейшее развитие Береке.

Президент РК подписал несколько законов Президент Касым-Жомарт Токаев 27 апреля 2026 года подписал два закона, касающихся радиационной безопасности и развития...

Трагедия в Житикаре: подросток погиб, мать ранена 25 апреля в городе Житикара в ходе бытового конфликта 37-летняя женщина получила ножевые ранения. Ее...

Казахстанцев предупреждают о новой схеме кражи денег В Казахстане выявлен новый вид интернет-мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в...