В Костанае ставят границы: застройку «Береке» берут под контроль

В Костанае ужесточают подход к застройке микрорайона Береке. Об этом на совещании заявил аким города Марат Жундубаев, отметив, что район становится все более привлекательным для частных инвесторов.
Застройка без согласования — риск
По словам градоначальника, сегодня нередки случаи, когда компании выкупают земельные участки и планируют строительство без согласования с государственным архитектором.
«Согласие почему нужно? Архитектура же видит, куда город будет расти. Можно или нельзя? Потом создают нам проблемы… кто выкупил землю — потом будете сами за себя отвечать», — подчеркнул аким.
В Береке готовят масштабные проекты
Глава города отметил, что в микрорайоне уже запланированы крупные инфраструктурные изменения. В частности, речь идет о расширении дорог, проведении инженерных сетей и строительстве путепровода.
Новый объект должен обеспечить прямую транспортную связь центральной части Костаная с микрорайонами Береке, Алтын Арман, Северо-Западный и Юбилейный.
Район планируют полностью застроить
По словам акима, в ближайшее время микрорайон Береке планируют полностью завершить с точки зрения жилой застройки.
«Мы должны застроить домами весь микрорайон. Думаю, уже в следующем году… останутся три-четыре участка, и микрорайон будет полностью обустроен», — отметил он.
Уже сейчас в районе построены две школы, ведется строительство частного детского сада, а также предусмотрены участки под поликлинику и другие социальные объекты.
Будут и зоны отдыха
Вместе с тем власти признают, что быстроразвивающемуся району необходимы парки и общественные пространства. Эти вопросы также планируют включить в дальнейшее развитие Береке.
