Трагедия в Житикаре: подросток погиб, мать ранена

25 апреля в городе Житикара в ходе бытового конфликта 37-летняя женщина получила ножевые ранения.

Ее 15-летний сын от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ход расследования

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого — им оказался супруг пострадавшей женщины.

Меры в отношении подозреваемого

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

