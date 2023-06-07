Аудит в госорганах выявил нарушения на сотни миллиардов тенге

Высшая аудиторская палата и органы государственного аудита по результатам проверок выявили нарушения в использовании государственного бюджета. Общая сумма нарушений превысила 237 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz.
Согласно данным аудиторов, наибольший объем финансовых нарушений в прошлом году приходился на нарушения при использовании акиматами целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, в государственных учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета, а также в субъектах квазигосударственного сектора республиканского подчинения. Такие данные были озвучены сегодня на заседании Мажилиса.
По информации председателя Высшей аудиторской палаты Натальи Годуновой, по результатам аудиторских мероприятий часть собранных материалов передана в правоохранительные органы.
«Для принятия процессуальных решений всего было передано 15 материалов, по 6 материалам возбуждены уголовные дела, проводятся досудебные расследования, итоги которых будут известны после завершения. Два материала направлены на дополнительную проверку в уполномоченные органы, по семи производства прекращены», — сообщила Годунова.