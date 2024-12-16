Эксперты заявили о рисках, связанных с растущей зависимостью Казахстана от зарубежных консультантов. Об этом они говорили на онлайн пресс-конференции, посвященной влиянию иностранных консалтинговых компаний на ключевые процессы государственного управления, передает inbusiness.kz.

Эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов отметил, что деятельность иностранных консалтинговых компаний выходит за рамки традиционного консультирования. По его словам, компании проникают в ключевые сферы государственного управления, фактически замещая его стратегические функции.

“Их деятельность выходит далеко за рамки простого консультирования. Они формируют зависимость, которая в итоге подрывает независимость страны и угрожает национальной безопасности. В странах, где работают иностранные консультанты, они активно внедряют идеи компактного правительства. Цель этого очевидна – сокращение госаппарата делает государство зависимым от внешних консультантов, которые берут на себя реализацию ключевых функций. Итог этого ясен: уменьшаются возможности государства, а штаты консультантов растут. Консультанты активно замещают стратегические функции власти, и сегодня законодательные и исполнительные ветви уже находятся под их влиянием”, – сказал Данияр Нурсеитов.

Также эксперт отметил, что, несмотря на то, что в государстве остро стоит проблема сокращения дефицита бюджета и сокращения расходов, квазигоссектор не спешит экономить ни на иностранных консультантах, ни на вознаграждении совета директоров, которое в некоторых случаях включает и иностранных граждан. По его словам, вместо сокращения госаппарата наблюдается его деградация.

“Чиновники теряют способность принимать самостоятельные решения, аналитические функции государственных органов фактически переданы иностранным экспертам. Вместо научных исследований и обоснований используются ссылки на мнения внешних консультантов”, – сказал он.

По словам Данияра Нурсеитова иностранные консалтинговые компании значительно укрепили свое присутствие в Казахстане. Так, McKinsey, BCG (Boston Consulting Group) и компании из “большой четверки” в совокупности насчитывают более 3 тыс. сотрудников.

Эксперт привел в пример ситуацию с переводом времени, отметив, что этот вопрос часто сопровождается ссылками на международных специалистов, включая Альянс за естественное время, созданный в 2020 году без серьезных медицинских и экономических обоснований.

Он подчеркнул, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода “тариф в обмен на инвестиции”, вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких “инвестиций”, превращая население в источник финансирования энергетики.

Также было высказано мнение о том, что Казахстан рискует потерять контроль над экономикой и стратегическими активами, передавая управление ключевыми процессами иностранным консалтинговым компаниям. Данияр Нурсеитов считает, что их деятельность снижает прозрачность, усиливает коррупцию и угрожает независимости государства. Без принятия комплексных мер страна может оказаться под внешним управлением, где даже политические решения будут определяться за пределами Казахстана.

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