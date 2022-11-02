В Аулиеколе несколько новых домов оказались в воде — фото

В редакцию поступают фотографии с нового места проживания погорельцев в Аулиекольском районе.

Со дня вручения ключей прошло 10 дней. Люди пишут, что сегодня их дома оказались в воде.

«Мой септик полный. Я детям уже не разрешаю подходить к крану», — сообщает жительница одного из домов.

Септики нескольких домов уже заполнены больше чем наполовину. Кто-то живет два дня, кто-то три, пять дней.

В районном акимате сообщили, что вопрос на контроле и он решается.

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