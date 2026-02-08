Сотрудники районных электрических сетей Амангельдинского района обратились к спасателям с просьбой сопроводить их к месту аварии на линиях электропередачи. Из-за большого количества снега проезд к повреждённому участку был возможен только с использованием техники повышенной проходимости.
По пути к месту работ помощь понадобилась и в дороге: спецтехника районных электрических сетей города Аркалыка, направлявшаяся для участия в аварийно-восстановительных работах, застряла в снежном заносе на территории Жангельдинского района.
Совместными усилиями спасателей и энергетиков большегрузную машину удалось откопать и отбуксировать на очищенный участок трассы, после чего колонна продолжила движение.
В результате оперативных действий спасателей аварийные бригады электриков были своевременно доставлены к месту повреждения. Обрыв линий электропередачи был устранён, и электроснабжение населённых пунктов полностью восстановлено.
