Авария на ЛЭП: спасатели через снежные заносы доставили электриков к месту обрыва

— Сегодня, 13:40
Сотрудники районных электрических сетей Амангельдинского района обратились к спасателям с просьбой сопроводить их к месту аварии на линиях электропередачи. Из-за большого количества снега проезд к повреждённому участку был возможен только с использованием техники повышенной проходимости.

По пути к месту работ помощь понадобилась и в дороге: спецтехника районных электрических сетей города Аркалыка, направлявшаяся для участия в аварийно-восстановительных работах, застряла в снежном заносе на территории Жангельдинского района.

Совместными усилиями спасателей и энергетиков большегрузную машину удалось откопать и отбуксировать на очищенный участок трассы, после чего колонна продолжила движение.

В результате оперативных действий спасателей аварийные бригады электриков были своевременно доставлены к месту повреждения. Обрыв линий электропередачи был устранён, и электроснабжение населённых пунктов полностью восстановлено.



