Авария ракеты при пуске. В Костанайской области прошли учения

В Казахстане проходит республиканское командно-штабное учение «Зымыран-2021».

Учения проходили в Аркалыке, где задействованы аварийно-спасательные службы в составе десятков единиц специализированной техники и порядка 100 человек личного состава спасателей.

Одной из учебных целей учений являлось совершенствование взаимодействия местных исполнительных органов по управлению подчиненными силами и средствами при возникновении ЧС, связанных с авариями ракет – носителей при пусках с космодрома «Байконур».

Для проведения учений определили пять учебных мест, на которых отрабатывались вопросы проведения мероприятий по ликвидации последствий аварийного падения частей ракеты, эвакуации населения из ближайших населенных пунктов, диспансеризации сельскохозяйственных и домашних животных, рекультивации нарушенных участков земли.

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