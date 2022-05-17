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Авария в центре Костаная произошла из-за проводимой опрессовки теплосетей

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Видео, на котором фонтан воды бьёт под большим напором прямо из проезжей части в центре Костаная, прокомментировали в ГКП КТЭК. По информации предприятия,  согласно утвержденного графика проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, 17 мая 2022 года ведутся работы по опрессовке тепловых сетей от ТЭЦ (1 вывод). В ходе опрессовки тепломагистрали ТМ-9 по пр. Абая, в 14.30 ч произошел порыв дефектной трубы в тепловой камере ТК 9.05, с выходом воды через люк камеры наружу. Данный участок тепломагистрали экстренно отключен, для продолжения гидравлических испытаний.

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