Аварийное отключение света произошло в районе КЖБИ

— Сегодня, 15:53
В Костанае в районе КЖБИ зафиксировано аварийное отключение электроэнергии на сетях напряжением 10 кВ. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Как сообщили специалисты, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Бригады уже приступили к устранению неисправности и подключению потребителей.

Электроснабжение частично восстановлено, остальные объекты будут подключены в течение часа.

Жители Костаная сообщают, что в некоторых домах по улице Карбышева нет электричества.



