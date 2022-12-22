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Аварию устраняют по улице Уральская в Костанае

Порыв произошел по адресу ул. Уральская по причине изношенности водопроводных сетей. 

Как сообщает пресс-служба отдела ЖКХ Костаная, порыв произошел по адресу ул. Уральская д. 14 по причине изношенности водопроводных сетей, ориентировочно чугунной трубы диаметром 150.

Заявка поступила вечером  21 декабря.  В 19:55 бригада по водопроводу отчиталась о перекрытии задвижки по улице Уральская.

Без воды остались:
— ул.Уральская д.23 (123 абонента);
— «Баня» по ул.Полевая д.26.

На данный момент задействованы три единицы техники.

В течении дня будут производиться работы по устранению порыва. Подвоз воды будет осуществляться.

 

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