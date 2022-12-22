Аварию устраняют по улице Уральская в Костанае

Порыв произошел по адресу ул. Уральская по причине изношенности водопроводных сетей.
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Как сообщает пресс-служба отдела ЖКХ Костаная, порыв произошел по адресу ул. Уральская д. 14 по причине изношенности водопроводных сетей, ориентировочно чугунной трубы диаметром 150.
Заявка поступила вечером 21 декабря. В 19:55 бригада по водопроводу отчиталась о перекрытии задвижки по улице Уральская.
Без воды остались:
— ул.Уральская д.23 (123 абонента);
— «Баня» по ул.Полевая д.26.
На данный момент задействованы три единицы техники.
В течении дня будут производиться работы по устранению порыва. Подвоз воды будет осуществляться.