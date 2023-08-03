Август будет неспокойный. Прогноз для жителей Костанайской области

Неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром — так описывают синоптики погоду на первую неделю августа.

По данным костанайских синоптиков, среднемесячная температура по области ожидается в пределах 18-25 градусов, что выше нормы на 1-2 градуса.

В Казгидромете отмечают, что ежедневно ожидается гроза — чаще всего во второй половине дня. В целом же, по прогнозу, погода такой будет в течении всего месяца.

«Ожидается такой теплый август. Осадки меньше нормы, на большей части, и только на севере области около нормы. Норма — 15-49 мм», — говорит начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет».

В первую неделю августа прогнозируется незначительно понижение температуры: ночью от+12 — 22 до 10-18, днем от 22 до 30 градусов тепла. Смена жарких дней дождливыми будет сопровождать весь август.

«Вторая, третья декада в связи с чередованием барических образований у нас жаркие, сухие дни будут сменяться дождливыми и прохладными. Ожидаются грозы, прохождение атмосферных фронтов, грозовые дожди вероятность есть града», — отмечает начальник отдела.

Завершится последний месяц лета предпосылками осени. Вторжение холодных воздушных масс из районов Арктических морей приведет к существенному понижению температурного фона. В казгидромете отмечают, что прогноз — консультативный, и может еще измениться.

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