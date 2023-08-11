Идет августовский холод. Прогноз погоды озвучили синоптики

С прохождением южного циклона и атмосферных фронтальных разделов связанных с ним, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди на севере, востоке и в центре страны временами сильные дожди, с грозами, градом, порывистым ветром до 15-28 м/с.

При грозе вероятны шквалистые усиления ветра. На северо-западе, севере, в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

На западе, северо-западе, юге Казахстана сохранится ясная погода без осадков с высокими температурами, 12-13 августа на юго-западе Атырауской области все еще сохраняется очень сильная жара +42, а в северных, восточных и центральных областях Казахстана ожидается прохладная погода и понижение температуры воздуха днем до 12-20 тепла, на юго-востоке страны ожидается спад жары до 20-28 тепла.

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