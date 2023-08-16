Августовское совещание педагогов Казахстана пройдёт в новом формате

Каждый регион сначала обсудит свою тему, а на второй день уже состоится республиканская сессия, передает informburo.kz

24-25 августа в Казахстане пройдёт республиканское совещание работников образования под девизом «Справедливый Казахстан: качественное образование, честное поколение, успешная нация», сообщили в Министерстве просвещения.

«Выступят педагоги-практики, эксперты, специалисты в области образования и психологии. В течение двух дней на панельной и секционных сессиях педагоги будут обсуждать актуальные вопросы дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного, инклюзивного образования, охраны прав детей и обеспечения качества в сфере образования», – рассказал председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

В этом году августовское совещание пройдёт в новом формате. Первый день совещания будет посвящён отдельным темам – своим для каждого региона:

«Дошкольное образование и обучение» – Кызылординская область;

«Развитие сельской школы» – Актюбинская область;

«Народ, стремящийся учиться» — Абайская область;

«Инклюзивное и специальное образование» – Костанайская область;

«Развитие педагогических кадров» – Северо-Казахстанская область;

«Талантливые дети – народная интеллигенция» – Улытауская область;

«Инновационные образовательные технологии» – Алматинская область;

«Детский отдых и оздоровление» — Акмолинская область;

«Формирование комфортной инфраструктуры» – Астана;

«Равные возможности для детей» – Карагандинская область;

«Правильное питание в школе – залог здоровья нации» – Алматы;

«Дополнительное образование» — Восточно-Казахстанская область;

«Воспитание на основе национальных ценностей» – Туркестанская область;

«Безопасная среда для детей» – Атырауская область;

«Техническое и профессиональное образование» – Павлодарская область;

«Повышение качества за счёт улучшения содержания образования» – Мангистауская область;

«Мониторинг и оценка в сфере образования» – Жамбылская область;

«Финансово-правовой порядок в сфере образования» – Жетысуская область;

«Основы менеджмента в сфере образования» – Западно-Казахстанская область;

«Цифровые решения в сфере образования» – Шымкент.

«25 августа пройдёт Единая республиканская пленарная сессия с участием всех 20 регионов, которые подключатся онлайн. В ней примут участие 12 тысяч работников системы образования», – анонсировали в министерстве.

Пленарные сессии форума будут транслировать на страницах министерства, областных управлений образования и подведомственных организаций в Facebook, Instagram и YouTube.

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https://informburo.kz/novosti/avgustovskoe-soveshhanie-pedagogov-kazaxstana-proidyot-v-novom-formate

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