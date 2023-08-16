Августовское совещание педагогов Казахстана пройдёт в новом формате

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Каждый регион сначала обсудит свою тему, а на второй день уже состоится республиканская сессия, передает informburo.kz
24-25 августа в Казахстане пройдёт республиканское совещание работников образования под девизом «Справедливый Казахстан: качественное образование, честное поколение, успешная нация», сообщили в Министерстве просвещения.
«Выступят педагоги-практики, эксперты, специалисты в области образования и психологии. В течение двух дней на панельной и секционных сессиях педагоги будут обсуждать актуальные вопросы дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного, инклюзивного образования, охраны прав детей и обеспечения качества в сфере образования», – рассказал председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев.
В этом году августовское совещание пройдёт в новом формате. Первый день совещания будет посвящён отдельным темам – своим для каждого региона:
«Дошкольное образование и обучение» – Кызылординская область;
«Развитие сельской школы» – Актюбинская область;
«Народ, стремящийся учиться» — Абайская область;
«Инклюзивное и специальное образование» – Костанайская область;
«Развитие педагогических кадров» – Северо-Казахстанская область;
«Талантливые дети – народная интеллигенция» – Улытауская область;
«Инновационные образовательные технологии» – Алматинская область;
«Детский отдых и оздоровление» — Акмолинская область;
«Формирование комфортной инфраструктуры» – Астана;
«Равные возможности для детей» – Карагандинская область;
«Правильное питание в школе – залог здоровья нации» – Алматы;
«Дополнительное образование» — Восточно-Казахстанская область;
«Воспитание на основе национальных ценностей» – Туркестанская область;
«Безопасная среда для детей» – Атырауская область;
«Техническое и профессиональное образование» – Павлодарская область;
«Повышение качества за счёт улучшения содержания образования» – Мангистауская область;
«Мониторинг и оценка в сфере образования» – Жамбылская область;
«Финансово-правовой порядок в сфере образования» – Жетысуская область;
«Основы менеджмента в сфере образования» – Западно-Казахстанская область;
«Цифровые решения в сфере образования» – Шымкент.
«25 августа пройдёт Единая республиканская пленарная сессия с участием всех 20 регионов, которые подключатся онлайн. В ней примут участие 12 тысяч работников системы образования», – анонсировали в министерстве.
Пленарные сессии форума будут транслировать на страницах министерства, областных управлений образования и подведомственных организаций в Facebook, Instagram и YouTube.
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https://informburo.kz/novosti/avgustovskoe-soveshhanie-pedagogov-kazaxstana-proidyot-v-novom-formate