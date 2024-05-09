Авиабазе сил воздушной обороны РК присвоили имя героя ВОВ Сергея Луганского

На третьем заседании Национального курултая Глава государства предложил назвать авиабазу Сил воздушной обороны именем легендарного летчика дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Сергея Луганского, проявившего исключительное мужество на фронте, сообщает Министерство обороны РК

После положительного решения ономастической комиссии в воинской части прошло торжественное мероприятие с участием руководства Министерства обороны, области Жетiсу, командования Сил воздушной обороны, военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил. На территории воинской части был установлен бюст Сергея Луганского.

«В годы Великой Отечественной войны более пятисот казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, из них четверо летчиков дважды получили звезду Героя – Леонид Беда, Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский и Иван Павлов. Личный состав Вооруженных сил с воодушевлением воспринял озвученное Главой государства предложение об увековечении имени отважного летчика. И сегодня мы присваиваем Талдыкорганской авиабазе имя Сергея Даниловича Луганского», – сказал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Сергей Данилович Луганский родился 1 октября 1918 года в городе Верном (ныне Алматы) в семье крестьян. После окончания в 1938 году Оренбургской военной авиационной школы летчиков служил в 49-м истребительном авиационном полку Ленинградского военного округа, затем – Прибалтийского. В мае 1941 года получил назначение на должность заместителя командира эскадрильи 271-го истребительного авиационного полка Северо-Кавказского военного округа.

С октября 1941 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны. В мае 1942 года принял под свое командование эскадрилью 270-го истребительного авиационного полка. В июне 1944 года Луганский был назначен на должность командира полка. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в боях под Ростовом-на-Дону, в битвах на Курской дуге, за Днепр, освобождение Украинской ССР и Польши.

За время войны, по официальным данным, Сергей Данилович Луганский совершил 390 боевых вылетов, сбил 36 вражеских самолетов лично и еще 2 – в составе группы.

После окончания войны окончил Военно-воздушную академию и был направлен для дальнейшего прохождения службы в город Грозный. Был заместителем по летной части командира, затем – командиром 42-й истребительной авиационной дивизии Северо-Кавказского военного округа.

В 1956–1957 годах командовал 39-й истребительной авиационной дивизией ПВО, расквартированной в городе Барановичи Белорусской ССР. В 1957–1960 годах был командиром 72-го гвардейского истребительного авиационного корпуса Бакинского округа ПВО в городе Красноводске Туркменской ССР. В 1964-м – в звании генерал-майора авиации Луганский был уволен в запас. Вернулся в родной город. Умер 16 января 1977 года, похоронен на Центральном кладбище города Алматы.

За боевые заслуги Сергею Луганскому дважды присваивалось звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также он награжден двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, орденом Александра Невского, медалью «За боевые заслуги» и другими.

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