Авиабилеты в Казахстане – выгодно и практично

Самый удобный способ быстро и комфортно добраться в западную часть Казахстана – выбрать лоукостер. Рейс Алматы Актау самолет расписание удобен для командировок и путешествий. Перелеты организует компания FlyArystan 5 раз в неделю, цены на билеты остаются одними из самых недорогих в сегменте.

Комфортный перелет

Выбрать дату для поездки можно заранее, забронировав билет на перелет в обе стороны. Компания FlyArystan представляет первоклассный сервис, оставаясь бюджетными авиалиниями – пассажиры обеспечиваются всем необходимым на время перелета. Стоимость билета остается доступной и на 50% ниже, чем у остальных перевозчиков, выполняющих перелеты в западном направлении.

Особенности рейса:

Рейс Алматы Актау проходит без пересадок, что позволяет значительно сэкономить бюджет. Средняя стоимость – 12 999 тенге. Возможность забронировать билет на обратную поездку с выбором места. Ручная кладь не входит в стоимость перелета. Обмен билета на более поздний рейс или возврат осуществляются по особым условиям, и пассажиры не теряют в стоимости.

Покупка билетов через сайт авиакомпании также позволяет снизить общую стоимость перелета. Оперативная работа логистических центров напоминает пассажирам о ближайших рейсах и информирует о льготных условиях поездки.

Расписание рейсов

Планируя поездку на запад страны, необходимо учитывать, что Алматы и Актау находятся в разных часовых поясах, разница между которыми – один час. Отлет и прибытие считаются по местному времени, вылет осуществляется ночью из международного аэропорта Алматы в 21:30. Перелет длится 4,5 часа, прибытие в аэропорт Актау – в 0:50.

Аэропорты расположены в 15-20 км от городов. Как к аэропорту Алматы, так и в Актау ведут обустроенные автодороги, работают круглосуточные такси. Рейсы пассажирских автобусов скорректированы со временем отлета и прибытия, и добраться до населенного пункта не составит труда. Также избежать проволочек помогут трансферы. Заказать такси по доступной цене можно на сайте перевозчика или по месту прибытия.

Дополнительно сэкономить постоянным клиентам авиакомпании помогут простые правила покупки билетов. Планируйте вылеты из Алматы в середине недели – на вторник и среду лоукостер снижает цены за перелет от 10 до 30%. Билеты на выходные всегда стоят дороже – многие планируют путешествия и поездки на отдых, поэтому стоимость бюджетных билетов достигает своего максимума.

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