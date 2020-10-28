Авиакомпании накажут штрафом за допуск на борт иностранного пассажира без справки ПЦР

Казахстанцам, которые самолетом возвращаются на родину из других стран, можно не сдавать предварительное ПЦР-тестирование на «ковид». Об этом рассказал главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов. Предоставлять отрицательный результат теста обязали только иностранцев. Чтобы это правило выполнялось авиакомпаниями неукоснительно, им даже пригрозили штрафом, передает alau.kz

Пройти ПЦР-тестирование и получить отрицательный результат прежде, чем подняться на борт. Таким правилом должны руководствоваться пассажиры, пребывающие в Казахстан из за рубежа. Но почти в каждом правиле есть исключение. Не обошло оно и норму об анализах на «ковид».

«Межведомственной комиссией было принято решение от 26 октября, что требования по наличию справки на COVID-19 для допуска на борт воздушного судна распространяется только на иностранных граждан»,- сказал Садвакас Байгабулов, главный государственный санитарный врач на транспорте.

Граждане Казахстана, которые оказались за границей по причине отдыха, учебы или деловой поездки, могут совершить перелет и без справки о тестировании на «ковид». Международным авиакомпаниям, чтобы пропустить наших граждан на борт, направляющийся в Казахстан, достаточно увидеть их паспорт. А вот если на такой самолет попадет иностранец без справки, то компания понесет финансовые убытки.

«У данных авиакомпаниях есть представительства. Соответственно будут приниматься меры административные. Возбуждаться административное производство. Штраф 1600 МРП»,- сообщил Садвакас Байгабулов.

В пересчете на тенге сумма взыскания достигает почти 4,5 миллионов. Судя по словам главного санитарного врача на транспорте, начислять штраф будут за каждый борт, который перевез иностранных пассажиров без справок. А вот, сколько таких пассажиров окажется в самолете — 1 или 12 — разницы для штрафа уже не составит. Что касается внутренних рейсов, то здесь проходить предварительное ПЦР-тестирование, необходимости нет. Пассажиров, которые перемещаются между регионами Казахстана, проверят только при помощи бесконтактной термометрии. Тем не менее, нет гарантий того, что эти правила не изменятся. Оговорено даже условие, при которых справки о ПЦР-тестировании могут стать обязательными уже для всех без исключений.

«В случае, если в дальнейшем увеличатся завозные случаи и будут положительные анализы у контактных, которые находятся на борту воздушного судна, а также у бортпроводников, то соответственно будет пересмотрено требование»,- сказал главный государственный санитарный врач на транспорте.

По данным, озвученным Садвакасом Байгабуловым, начиная с 6 октября, по прилету в Казахстан был депортирован 31 иностранец. Это граждане России, Украины, Белоруссии, Германии и Великобритании. У каждого из них были либо просроченные ПЦР-справки, либо они прошли только экспресс-тестирование.

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