Авиакомпании взяли на борт казахстанцев без ПЦР-справок, несмотря на запрет

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал обязательность справки ПЦР-теста у пассажиров, прибывающих в Казахстан международными авиарейсами, передает zakon.kz.

Он напомнил, что 26 октября были внесены поправки в постановление главного санитарного врача РК, согласно которым при отсутствии справки ПЦР на COVID-19 пассажиры не допускаются к посадке на борт самолета на международных авиарейсах.

Следовательно, с 27 октября все лица, пребывающие международными авиарейсами в Казахстан должны быть со справками ПЦР на COVID-19. Однако, авиакомпании приняли на борт самолета из стран вылета 42 пассажира без справок ПЦР, которые прибыли сегодня ночью. Учитывая это обстоятельство, указанные пассажиры были помещены на двухдневный карантин для сдачи ПЦР-анализа городах Нур-Султане и Алматы. В отношении авиакомпаний, допустивших не выполнение введенных ограничений, будет рассмотрена административная ответственность, — сообщил Байгабулов.

Следует отметить, что 96% или 1002 авиапассажира были со справками ПЦР на борту воздушных судов, которые прибыли из Египта, Турции и Южной Кореи.

Справка о прохождении ПЦР анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе. Срок действия справки – с даты выдачи не более 3 суток на момент пересечения госграницы, — напомнил главный санврач на транспорте.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.