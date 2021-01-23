Авиарейсы из Шымкента в Костанай и обратно возобновят с марта

Авиарейсы из Шымкента в Костанай и обратно возобновят с 19 марта. Как сообщила на своей официальной странице в Facebook пресс-служба лоукостера «FlyArystan», возобновляется работа 9 приостановленных на зимний период маршрутов, в том числе «Шымкент-Костанай-Шымкент».

Сообщается, что первый рейс из Шымкента прилетит в Костанай 19 марта. Пока речь идет о двух рейсах в неделю, в понедельник и пятницу.

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