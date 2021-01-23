USD 419.69
EUR 510.89
RUB 5.63
  1. Home
  2. Новости
  3. Авиарейсы из Шымкента в Костанай и обратно возобновят с марта

Авиарейсы из Шымкента в Костанай и обратно возобновят с марта

express-k.kz

Vinkmag ad

Авиарейсы из Шымкента в Костанай и обратно возобновят с 19 марта. Как сообщила на своей официальной странице в Facebook пресс-служба лоукостера «FlyArystan», возобновляется работа 9 приостановленных на зимний период маршрутов, в том числе «Шымкент-Костанай-Шымкент».

Сообщается, что первый рейс из Шымкента прилетит в Костанай 19 марта. Пока речь идет о двух рейсах в неделю, в понедельник и пятницу.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Модернизация системы теплоснабжения продолжится в 2021 году
Следующая новость

Всеобщее декларирование: налоговики Костаная ведут активную разъяснительную работу по новшествам