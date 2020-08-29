Ависообщение с еще одной страной может возобновить Казахстан

Министерство транспорта Узбекистана планирует в сентябре возобновить регулярное авиасообщение с Казахстаном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Рассматривается вопрос о возобновлении регулярных рейсов с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Республикой Казахстан с сентября», — говорится в сообщении минтранса.

Напомним, с 17 августа разрешено возобновление полетов из Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию. При этом для выполнения полетов в Россию требуется дополнительное согласование авиационных властей обеих стран.

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