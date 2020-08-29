USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Ависообщение с еще одной страной может возобновить Казахстан

Ависообщение с еще одной страной может возобновить Казахстан

www.zakon.kz

Vinkmag ad

Министерство транспорта Узбекистана планирует в сентябре возобновить регулярное авиасообщение с Казахстаном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Рассматривается вопрос о возобновлении регулярных рейсов с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Республикой Казахстан с сентября», — говорится в сообщении минтранса.

Напомним, с 17 августа разрешено возобновление полетов из Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию. При этом для выполнения полетов в Россию требуется дополнительное согласование авиационных властей обеих стран.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

105558 - зарегистрированно

95888 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3392 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Токаев выступил с обращением
Следующая новость

Казахстанцам не понадобятся трудовые книжки с 2021 года