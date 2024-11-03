В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями и сложной аварийной ситуацией на дорогах, полиция области Жетысу вводит новые методы контроля за дорожным движением, сообщает Polisia.kz.

Помимо стандартных патрульных нарядов, по дорогам региона теперь будут курсировать три специальных служебных автомобиля, не имеющих опознавательных знаков. Эти автомобили, предназначенные для скрытого патрулирования, будут следить за соблюдением правил дорожного движения и фиксировать нарушения, используя современный комплекс фотовидеофиксации “Кордон”.

Комплекс “Кордон” автоматически фиксирует различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, выезд на встречную полосу и игнорирование требований дорожных знаков и разметки. Важно отметить, что оборудование способно самостоятельно определять категорию транспортного средства и автоматически формировать предписание при выявлении нарушения, такого как превышение допустимой скорости.

Также “Кордон” автоматически “видит” нарушителей, которые разговаривают за рулем по телефону, не пристегивают ремень безопасности, не включают фары и не соблюдают правила разметки. Главная цель внедрения таких технологий – повысить безопасность на дорогах региона, минимизировать риск аварий и сохранить здоровье и жизни людей. Применение скрытого патрулирования поможет снизить количество правонарушений и дисциплинировать участников дорожного движения.

Особое внимание будет уделяться серьезным нарушениям, которые чаще всего приводят к опасным последствиям, таким как выезд на встречную полосу и превышение скоростного режима. Таким образом, данные меры направлены на обеспечение безопасного дорожного движения для всех участников, а также на снижение числа аварийных ситуаций.

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