Правительство Казахстана продолжит реализацию программ, направленных на поддержку отечественного автопрома и повышение доступности автомобилей для населения. Такое решение принято по итогам совещания под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает BAQ.KZ.
Отечественные автопроизводители совместно с банками второго уровня сохранят действующие программы финансирования покупки легковых автомобилей. Помимо этого, в стране будет запущен новый механизм лизинга для физических лиц, который позволит казахстанцам приобретать транспорт на более выгодных условиях.
Кроме того, Премьер-министр поручил Холдингу “Байтерек” в кратчайшие сроки подготовить дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса .
Олжас Бектенов подчеркнул, что проводимые правительством реформы направлены на долгосрочный экономический рост и повышение благосостояния граждан. По его словам, именно уровень жизни населения остаётся главным критерием эффективности государственной экономической политики.
