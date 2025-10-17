Правительство Казахстана продолжит реализацию программ, направленных на поддержку отечественного автопрома и повышение доступности автомобилей для населения. Такое решение принято по итогам совещания под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает BAQ.KZ.

Отечественные автопроизводители совместно с банками второго уровня сохранят действующие программы финансирования покупки легковых автомобилей. Помимо этого, в стране будет запущен новый механизм лизинга для физических лиц, который позволит казахстанцам приобретать транспорт на более выгодных условиях.

Кроме того, Премьер-министр поручил Холдингу “Байтерек” в кратчайшие сроки подготовить дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса .

Олжас Бектенов подчеркнул, что проводимые правительством реформы направлены на долгосрочный экономический рост и повышение благосостояния граждан. По его словам, именно уровень жизни населения остаётся главным критерием эффективности государственной экономической политики.

Ипотека: в ноябре стартует новый приём заявок Объём кредитования по льготным ипотекам «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер» увеличен до 500 млрд тенге. Накануне,...

Жёсткие меры для нарушителей: МВД наводит порядок в своих рядах В Министерстве внутренних дел Казахстана прошло расширенное заседание коллегии, где ключевым вопросом стало обеспечение дисциплины...

Масштабные проверки в Костанае: полицейские задержали нарушителей миграционного режима В Казахстане стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на выявление фактов незаконного пребывания иностранных граждан...