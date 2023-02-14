Авто с дефектом. Вернуть деньги через суд потребовала от производителя жительница Костаная

Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску гражданки К. к ТОО «С» о защите прав потребителей.

Судом установлено, что в июле 2022 года истец приобрела новый автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В ходе эксплуатации автомобиля выявлены недостатки, влияющие на его эксплуатацию. Истец обратилась к ответчику с просьбой вернуть деньги, либо обменять автомобиль на аналогичный.

В досудебном порядке разрешить спор сторонам не удалось.

В ходе судебного заседания при содействии судьи-примирителя стороны урегулировали спор в порядке медиации.

По условиям соглашения истцу возвращена полная стоимость автомобиля.

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