Авто на штрафстоянку, арест или штраф водителю — полицейские предупреждают костанайцев

Сегодня и завтра сотрудники полиции будут только предупреждать костанайцев о новых правилах передвижения, а уже с воскресенья нарушители режима будут привлечены к административной ответственности, а машины будут отправлены на штрафстоянку, передает alau.kz
В самом городе уже с 6 утра стоят мобильные посты, сотрудники полиции останавливают каждую машину и проверяют документы (удостоверение личности, служебное удостоверение, справка с места работы). Сейчас только первый день действия карантина, поэтому, эти два дня автовладельцев и пешеходов только предупреждают и разъясняют новые правила, а уже с воскресенья меры будут применяться жесткие.
«Согласно постановлению главного санитарного врача нашей области сегодняшнего введен карантин. Если водитель будет задержан нашим сотрудником и он не подпадает под перечень лиц, которые могут передвигаться машина будет поставлена на штрафную стоянку. А водитель привлечен к административной ответственности по 476 статье, санкция предусматривает административный штраф в 10 МРП, либо арест на 10 суток», — сказал начальник местной полицейской службы Курмет Мажикенов.
Только за первую половину дня более 300 машин развернули при попытке проехать с города Тобыл в Костанай. Причиной стали отсутствие разрешительных документов. Оказалось, что эти люди пытались проехать по личным делам.