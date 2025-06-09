На костанайскую штрафстоянку ежедневно попадает от десяти до полутора десятка транспортных средств. По данным полиции, в этом году их количество растёт, и сейчас эта специальная площадка почти заполнена, в том числе и машинами, которые стоят здесь годами.
С увеличением количества автотранспорта в Костанайской области, а оно происходит ежегодно, увеличивается и число автомобилей, которые попадают на специализированную штрафную стоянку. Сейчас она заполнена на 80%, в большинстве машинами, которые стоят здесь годами, и их число будет расти дальше. По словам сотрудников полицейского департамента региона, за 5 месяцев этого года сюда было доставлено 700 транспортных средств, на сотню больше, чем за аналогичный период прошлого года. Есть машины, пострадавшие в ДТП, но есть и целые.
«В основном водворяются те, водители которых грубо нарушили ПДД, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, есть транспортные средства с техническими неисправностями. Также транспортные средства, которые были водворены по уголовным делам. Также транспортные средства водворяются частными судебными исполнителями», — говорит начальник отдела адмпрактики ДП Костанайской области Кайрат Кеншинбаев.
По словам полицейских, многие машины, попавшие сюда, их владельцы не забирают годами. Из-за этого свободных мест здесь становиться все меньше. Сейчас на спецстоянке находятся 530 транспортных средств.
«В основном это те средства, у которых не в порядке были документы, также много транспортных средств, которые по причине ДТП попали, которые имеют сильные повреждения. Не хотят их восстанавливать, поэтому эти транспортные средства находятся на стоянке», — сказал Кайрат Кеншинбаев.
Время, пока машина здесь находится под присмотром, отмечают полицейские, оплачивать не нужно. Но, проблему с загруженностью нужно как-то решать. Территория, во время реконструкции ограждения уже была увеличена, но и машин становится больше. Пока штрафников еще есть куда ставить, но что будет через пару ле
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