Авто перевернулось трижды. В Рудном столкнулись «Газель» и такси — видео

Кадр из видео
COVID-2019 в Казахстане
13558 - зарегистрированно
8400 - выздоровевших
67 - летальных случаев
209 - в Костанайской области
Видео прислали читатели на номер Whatsapp 8-707-558-35-13. ДТП произошло в Рудном на пересечении улиц Топоркова-Горняков.
Голос за кадром утверждает, что «Газель» в результате аварии трижды перевернулась. Она изрядно повреждена. Сильно покорежило от столкновения и такси.
Мы направили запрос в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
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