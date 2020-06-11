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Авто перевернулось трижды. В Рудном столкнулись «Газель» и такси — видео

Кадр из видео

COVID-2019 в Казахстане

13558 - зарегистрированно

8400 - выздоровевших

67 - летальных случаев

209 - в Костанайской области

Видео прислали читатели на номер Whatsapp 8-707-558-35-13. ДТП произошло в Рудном на пересечении улиц Топоркова-Горняков. 

Голос за кадром утверждает, что «Газель» в результате аварии трижды перевернулась. Она изрядно повреждена. Сильно покорежило от столкновения и такси.

Мы направили запрос в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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