Авто перевернулось трижды. В Рудном столкнулись «Газель» и такси — видео

Видео прислали читатели на номер Whatsapp 8-707-558-35-13. ДТП произошло в Рудном на пересечении улиц Топоркова-Горняков.

Голос за кадром утверждает, что «Газель» в результате аварии трижды перевернулась. Она изрядно повреждена. Сильно покорежило от столкновения и такси.

Мы направили запрос в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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