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«Авто с российским учетом с 18 сентября ждет кошмар»: ответ МВД

Фото из открытых источников

В казахстанском сегменте соцсетей распространился слух о неких жестких мерах, которые полиция примет против водителей машин с иностранным учетом.

Согласно рассылке, в первую очередь «репрессии» коснутся автомобилей с российскими номерами, передает Экспресс К. Водителей якобы сначала будут крупно штрафовать, а затем и вовсе забирать авто на штрафстоянки. «Час икс» назначен на 18 сентября.

При этом повод для остановок и штрафов конкретно не назван. Редакция обратилась за разъяснением в ДП Алматы. Пресс-служба ведомства сообщила, что не располагает такой информацией.

Наконец, точку поставили в пресс-службе МВД, однозначно назвав распространяющиеся слухи фейком.

Эти сведения не соответствуют действительности. С 18 сентября машины с российским учетом полиция не будет останавливать и штрафовать, — подчеркнули в МВД.

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