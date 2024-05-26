Авто в Казахстане дешевеют. Тенденция продолжится – прогноз

Казахстанцы стали менее активно приобретать авто. Из-за этого дилеры начали предлагать больше скидок и снижать цены. СЕО «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев рассказал LS подробности.

В беседе с корреспондентом LS он пояснил, что сейчас все официальные продавцы стали предоставлять разного рода финансовые программы и дисконты. Также снижается стоимость на авто 2023 года выпуска. По словам Несипбаева, их осталось много на складах, нужно распродать.

Кроме того, оказывает влияние то, что Нацбанк в рамках борьбы с закредитованностью населения ужесточил правила предоставления займов, и это решение собеседник LS считает правильным. Тем не менее данная мера влияет на продажи как новых, так и подержанных транспортных средств. В апреле, по словам Несипбаева, объемы продаж начали падать по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Помимо этого, на рынке становится тесно из-за появления новых брендов, особенно из Китая.

«Дисконты и программы создаются для того, чтобы продавцы смогли завоевать свою долю. При этом цены от бренда к бренду снизились на 5-15%. Аномалий, связанных с дефицитом техники, которые были в 2022-2023 годах, уже не будет. Рынок авто становится более конкурентоспособным. И все это приведет к стабилизации цен на машины. Они продолжат оставаться на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это станет нормой. Сейчас любое транспортное средство можно купить в разных цветах, комплектациях. При этом можно получить выгодную поддержку от дилера в виде скидки, подарков, финансовых предложений», – объяснил Несипбаев.

В свете роста конкуренции и снижении продаж собеседник LS видит выход в экспорте машин за рубеж. По словам производителя, это является решением проблемы перезатарки.

Самым большим рынком Несипбаев назвал Россию, где на пике продавалось 1,8 млн авто в год, а в 2023 году – 1 млн авто. По словам эксперта, сейчас в соседней стране возник определенный дефицит. Конечно, северная страна заинтересована в развитии собственного автопрома и приглашает китайские бренды для производства. Однако это долгий процесс, и у Казахстана есть окно возможностей, которое можно использовать сейчас, считает Несипбаев.

«Мы находимся в едином таможенном союзе, в ЕАЭС, где как раз учтены принципы взаимной торговли. Мы юридически никаких препятствий для продажи в России автомобиля, произведенного в Казахстане, не видим. Сами китайские брендодержатели заинтересованы и дали нам по одной экспортоориентированной модели, которые не будут выпускаться в соседней стране», – сообщил он.

В дальнейшей перспективе будет рассматриваться и выход в другие страны СНГ, где рынки не такие большие, как на севере.

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