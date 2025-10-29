Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан разработало проект приказа, который позволит физическим лицам приобретать автомобили для личного пользования по договору лизинга — с возможностью последующего выкупа или возврата транспортного средства.

В документе предлагаются изменения и дополнения к приказу исполняющего обязанности Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 264 «Об утверждении Правил внутренней торговли».

По информации министерства, новый механизм направлен на повышение доступности автотранспорта для граждан, развитие внутреннего рынка автолизинга, а также на укрепление конкурентной среды.

Согласно проекту, договор лизинга будет заключаться по типовой форме, установленной приложением 2 к Правилам внутренней торговли. При этом лизингодатель сможет предусматривать в договоре условия, улучшающие положение лизингополучателя по сравнению с типовой формой.

Лизинговая деятельность будет регулироваться гражданским законодательством и иными правовыми актами Республики Казахстан, включая законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «О разрешениях и уведомлениях».

Важно отметить, что действие новых норм не распространяется на транспортные средства, бывшие в употреблении. Ответственность сторон по договору будет определяться в соответствии с законодательством Казахстана.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» с 28 октября по 2 ноября 2025 года.

Министерство торговли и интеграции приглашает граждан и заинтересованные стороны принять участие в обсуждении и внести предложения по совершенствованию проекта нормативного правового акта.