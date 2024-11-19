Новая программа утилизации старых машин еще не запущена. В министерстве экологии и природных ресурсов сообщили LS, какую компенсацию будут получать казахстанцы за сдачу вышедшей из эксплуатации техники.

По информации ведомства, получение заявок от собственников транспортных средств начнется после того как будут заключены договоры с переработчиками. Согласно новым правилам, участвовать могут все предприятия, занимающиеся преобразованием черного металла. Платой для них является право собственности на извлекаемое сырье. Это делается для того, чтобы исключить монополию.

В Минэкологии отметили, что после запуска программы приниматься заявки от владельцев будут исключительно в информационной системе. Для этого казахстанцы будут предоставлять необходимые документы, делать фотофиксацию в режиме реального времени в мобильной версии (нужна ЭЦП).

После одобрения предмет сделки необходимо доставить к пункту приема в течение 15 рабочих дней. Также можно заключить договор купли-продажи с транспортировщиком (подписывается ЭЦП в информационной системе).

Взамен владелец получит компенсацию в виде скидочного сертификата, который составит от 315 тыс. тенге до 1,5 млн тенге, в зависимости от категории (см. таблицу).

В Минэкологии заверили, что после того как будет запущена программа, актуальный список пунктов приема и мест их расположения будет опубликован на официальном сайте оператора – «Жасыл даму».

Ранее LS сообщал, что в Казахстане хотят изменить программу сдачи старых авто в утиль.

Стоимость сертификатов

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