Автобус №5 сменил движение

Маршрут №5, с сегодняшнего дня изменит схему движения на две недели в связи с проведением строительно-монтажных работ ГКП «Костанай-су». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте «Айкомек».

Часть ул. Чернышевского, примыкающей к ул. Рудненской, закрыта для движения транспорта.

Доезжая по ул. Чернышевского до перекрестка с ул. Соколовской, автобусы будут сворачивать на ул. Соколовскую, а затем – Соколовский и Рудненский переулки, и снова выходить на Чернышевского через ул. Строительную.

На временно перекрытом участке ведутся работы по реконструкции индустриального водовода диаметром 700 мм.

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