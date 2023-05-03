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Автобус есть, бензина нет. Школьников перевели на дистанционное обучение в селе Костанайской области

Фото Нины Лапитски

 В редакцию alau.kz обратилась жительница села Богородское Новоильиновского сельского округа, района им. Беимбета Майлина Нина Лапитски. 

Женщина пишет, что школьников и дошкольников из их села доставляют в село Новоильиновка. Детей возит специальный автобус. Однако, на прошлой неделе родителям сообщили, что этого делать не будут. Сейчас её ребёнок не посещает мини-центр, который находится в здании школы.

«Мы получили сообщение от директора что подвоза не будет. Бензина нет. Дети переведены на онлайн обучение. То есть они находятся дома. Когда снова найдётся бензин у школьного автобуса никто ответить не может. Школа открыта для детей из самой Новоильиновки, мини-центр тоже открыт, но наши дети из села Богородское из-за отсутствия бензина их посещать не могут. Дети из мини-центра из села Богородское пропустили утренники в честь 1 мая и в честь 7 мая», — сообщила Нина Лапитски.

Женщина утверждает, что такая ситуация с бензином происходит в их поселке в это время каждый год.

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