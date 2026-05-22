Автобус и Alphard столкнулись в Костанае: водители госпитализированы

— Сегодня, 20:50
Фото пресс-службы ДП Костанайской области


В Костанае на пересечении улиц Назарбаева и Промышленная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомобиля марки Alphard.

По информации полиции, по факту аварии начато досудебное расследование.

По предварительным данным, водитель автобуса при выполнении манёвра разворота не уступил дорогу автомобилю Alphard, что и привело к столкновению.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Пассажиров в момент аварии не было.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полицейские напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.





